Несколько десятков государств заявили о желании присоединиться к БРИКС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В настоящий момент в составе объединения девять держав. Россия, Бразилия, Индия, Иран, Египет, ОАЭ, Китай, Южная Африка и Эфиопия.

Политик констатировал, что некоторые западные страны не жалеет сил и средств для сохранения правил прежнего миропорядка и своего господства, а также что наше государство отвергает попытки ряда стран навязывать другим дискриминационные подходы в трактовке миропорядка.

Заявление председатель партии власти сделал в ходе пленарного заседания международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир!" во Владивостоке.

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