Несколько десятков государств заявили о желании присоединиться к БРИКС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В настоящий момент в составе объединения девять держав. Россия, Бразилия, Индия, Иран, Египет, ОАЭ, Китай, Южная Африка и Эфиопия.
Политик констатировал, что некоторые западные страны не жалеет сил и средств для сохранения правил прежнего миропорядка и своего господства, а также что наше государство отвергает попытки ряда стран навязывать другим дискриминационные подходы в трактовке миропорядка.
Заявление председатель партии власти сделал в ходе пленарного заседания международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир!" во Владивостоке.
Фото: government.ru/Правительство Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0)
Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая
Предприниматель, а также сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс собирается вложить много миллиардов долларов в создание АЭС в штате на западе США. О своём желании он рассказал в беседе с американской телерадиосетью CBS News.
США активизировали исследования фирм Турции на предмет сотрудничества с РФ
США стали более тщательно изучать деятельность организаций Турции, которые продолжают деловые отношения с Российской Федерацией, невзирая на санкционный запрет. О произошедшем информируют РИА Новости со ссылкой на источник на денежном рынке Анкары.
Диетолог рассказала, как бороться с отеками в жаркую погоду
Внимание стоит обратить не только на питье, но и на соль.
Эксперт Ганичкина рассказала, как правильно обрабатывать ягоды для хранения
Подготовить ягоды достаточно просто.