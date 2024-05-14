Украинский политик Андрей Деркач назвал всех причастных лиц к теракту на "Северных потоках"

Украинский политик и общественный деятель Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому каналу БелТА, что личности всех украинских диверсантов, причастных к подрывам на "Северных потоках", установлены.
По словам политика, взрывы на "Северном потоке-1 и -2" были произведены следующими лицами: Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варава, Руслан Руденко, Марина Ситало.
Все эти люди работали по указке влиятельного куратора, а сейчас помощника госсекретаря США по Европе и Азии, бывшего сотрудника ЦРУ Кристофера Смита.
Фото: commons.wikimedia.org /ВАДИМ ЧУПРИНА (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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