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Украинский политик Андрей Деркач назвал всех причастных лиц к теракту на
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:12

Украинский политик Андрей Деркач назвал всех причастных лиц к теракту на "Северных потоках"

Украинский политик и общественный деятель Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому каналу БелТА, что личности всех украинских диверсантов, причастных к подрывам на "Северных потоках", установлены.

По словам политика, взрывы на "Северном потоке-1 и -2" были произведены следующими лицами: Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варава, Руслан Руденко, Марина Ситало.

Все эти люди работали по указке влиятельного куратора, а сейчас помощника госсекретаря США по Европе и Азии, бывшего сотрудника ЦРУ Кристофера Смита.

Фото: commons.wikimedia.org /ВАДИМ ЧУПРИНА (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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