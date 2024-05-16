Dell планирует выпустить ноутбук Dell XPS 13 с ARM-процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, который будет обладать рекордной автономностью. По информации от VideoCardz, ноутбук сможет работать до 13 часов в обычном режиме и до 29 часов при воспроизведении видео без интернета.

Это значительно превышает возможности современных моделей, например, MacBook Air M3.

Кроме высокой энергоэффективности, новинка получит двойную OLED-панель от LG Display, улучшенную систему охлаждения, поддержку Wi-Fi 7 и камеру с разрешением 1080 пикселей. Релиз запланирован на июнь 2024 года, сообщает Газета.Ру.

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