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Минсельхоз заявил, что дефицита кисломолочной продукции в РФ не будет
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:07

Минсельхоз заявил, что дефицита кисломолочной продукции в РФ не будет

После ухода с российского рынка ведущего производителя заквасок, датской компании Novonesis сложностей с производством товаров кисломолочной линейки не возникнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Накануне стало известно, что крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов - датская Hansen - в течение года прекратит поставки в РФ. Компания обеспечивала потребности 45% отечественного производственного цикла в этой сфере. Датская Chr. Hansen - один из базовых поставщиков специфического кисломолочного товара.

В начале года предприятие завершило объединение с биотехнологической Novozymes под брендом Novonesis. У Hansen сменился ключевой акционер, и он то и распорядился уйти из нашей страны. Хотя ни одна зарубежная закваска не попала под введённые в отношении РФ рестрикции. В минсельхозе страны заявили что развивают отечественное производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.

"Сейчас в России реализуются два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - констатировали в министерстве.

Помимо Дании и Франции, закваски поставляются для российских потребителей из Италии, Турции, Китая. И бесспорно формируется хороший потенциал для развития и усовершенствования российских производств, считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kgbo(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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