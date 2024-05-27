Острый недостаток взрывчатых компонентов не позволяет странам коллективного Запада увеличить производство вооружений для украинской армии, пишет свежий Economist.

В начале весны еврокомиссия выделила на наращивание объёмов производства боеприпасов более полумиллиарда евро, однако, по словам источников в оборонной отрасли, проблемой остается дефицит взрывчатки, в частности, тротила, октогена или гексогена.

При этом, по данным представителей химической индустрии их выпуск сложно нарастить. Всё дело в том, что после окончания "холодной войны" большинство профильных фабрик свернули свою деятельность из-за катастрофического падения спроса.

Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других государствах значительная часть предприятий ВПК была либо приватизирована, либо законсервирована.

Наращиванию производственных мощностей также мешают дефицит кадров и колоссальное количество правил безопасности и охраны окружающей среды в Евросоюзе. На фоне этого производители боеприпасов сейчас активно ищут взрывчатку за пределами ЕС, в частности, в Индии и Японии.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Силы обороны Израиля (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).