Федеральный бюджет России в январе-апреле текущего года исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей, приводит данные Федеральное казначейство РФ. Расходы государства в обозначенном периоде по сравнению с аналогичным показателем прошла года увеличились на 18,4%, до 12,830 трлн рублей с 10,835 трлн рублей, сообщают монетарные власти страны.

Центробанк России на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов считает значительное ускорение годовых темпов прироста движения денежных средств в апреле со сдвигом исполнения апрельских налоговых платежей, срок уплаты которых пришелся на воскресенье, 28 апреля, при этом первый за этой датой рабочий день — был четверг, 2 мая (объем этих платежей, которые уменьшают денежную массу, был значительным). Этот фактор, очевидно, сказался и на учете доходов за апрель.

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