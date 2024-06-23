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Tages-Anzeiger: датчане не имеют права ограничивать судоходство в Балтике
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:42

Tages-Anzeiger: датчане не имеют права ограничивать судоходство в Балтике

Балтийские проливы, где Датское королевство захотело запретить проход танкеров с нефтью, относятся к международным водам. Доступ к ним равноправно имеют все государства, считают в Швейцарии, пишет издание Tages-Anzeiger.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна хочет частично приостановить движение танкеров, якобы перевозящих российскую нефть в Балтийском море.

В свою очередь посол нашей страны в Дании Владимир Барбин разъяснил датским властям неприемлемость подобных ограничений и назвал западные санкции угрозой судоходству в Балтийском море.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/140609-N-EZ054-172 (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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