Балтийские проливы, где Датское королевство захотело запретить проход танкеров с нефтью, относятся к международным водам. Доступ к ним равноправно имеют все государства, считают в Швейцарии, пишет издание Tages-Anzeiger.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна хочет частично приостановить движение танкеров, якобы перевозящих российскую нефть в Балтийском море.

В свою очередь посол нашей страны в Дании Владимир Барбин разъяснил датским властям неприемлемость подобных ограничений и назвал западные санкции угрозой судоходству в Балтийском море.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/140609-N-EZ054-172 (Creative Commons Attribution-ShareAlike)