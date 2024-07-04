В Республике Крым до конца дня 4 июля действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней, гроз, града и порывистого ветра. Согласно информации, опубликованной на сайте Главного управления МЧС по Республике Крым, метеорологи прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Ожидается, что в ближайшие 1-2 часа и до полуночи ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Местных жителей настоятельно просят быть осторожными: возможны подтопления и чрезвычайные происшествия в прибрежных зонах Черного и Азовского морей, а также в районе Керченского пролива, сообщает ТАСС.

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