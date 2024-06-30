На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 1 000 автомобилей. По данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на подъездах к мосту, общее количество машин достигло 1 130.

Со стороны Тамани в очереди стоят 810 транспортных средств, время ожидания составляет около трёх часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 320 автомобилей, ожидание занимает примерно час. Эти данные были опубликованы в 14:00 по московскому времени.

В 07:00 мск очередь на Крымский мост со стороны Тамани состояла из 175 автомобилей, а к 11:00 количество машин увеличилось до 728. Со стороны Керчи на тот момент очереди не было.

Фото: rosavtodor.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)