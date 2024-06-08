Республика Крым заинтересована в установлении прямых поставок мандаринов, гранатов, фейхоа и стройматериалов из Абхазии, по словам заместителя председателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова на Петербургском международном экономическом форуме.
Мурадов отметил необходимость системной работы по консолидации и сертификации товаров для удешевления транспортировки и улучшения взаимной торговли.
Крым также стремится развивать научное сотрудничество с Абхазией, в частности, между ботаническими садами Сухума и Ялты. Обсуждаются перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, включая производство чая и эфиромасличных культур, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (public domain)
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