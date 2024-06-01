В Крыму за май месяц из-за недостатка осадков уменьшились запасы воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек. К началу лета объем воды в водохранилищах составил 176,64 млн куб. м, что на 14,23 млн куб. м меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В мае в регионе был зафиксирован значительный недобор осадков, особенно в горных районах, где количество выпавших осадков составило лишь 17% от нормы. Это способствовало постепенному снижению уровней воды в реках.

На реке Малый Салгир кратковременное повышение уровня воды на 59 см было замечено 28 мая, в то время как на большинстве других рек наблюдался незначительный сток, сообщает ТАСС.

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