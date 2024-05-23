Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что мигранты, не уважающие российские законы и порядки, не нужны в России. Он подчеркнул необходимость жёсткого миграционного контроля.
Владимир Путин также заявлял о важности уважения к русской культуре и традициям мигрантами.
Недавно на Крымском полуострове ввели запрет на трудовую деятельность мигрантов в некоторых отраслях, что отражает общенациональную тенденцию.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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