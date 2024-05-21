В Российском союзе туриндустрии ожидают, что туристический поток в Крым летом 2024 года возрастет на 25% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что за майские праздники турпоток увеличился на 35%, а в июне наблюдается прирост на 50%.

Он также отметил, что летний сезон будет успешным при условии спокойного информационного фона и достаточного объема перевозок.

Крым остается наиболее бюджетным вариантом для отдыха на Черном море в России, со средней стоимостью размещения в отелях среднего класса около 4000 рублей за сутки с завтраком. Борис Зелинский из крымского отделения РСТ добавил, что бронирования туров в Крым опережают прошлогодние показатели на 15-20%, сообщает ТАСС.

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