Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 90,6537
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 98,5842
Эксперт Ромашкин: за майские праздники турпоток в Крым увеличился на 35%
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:39

Эксперт Ромашкин: за майские праздники турпоток в Крым увеличился на 35%

В Российском союзе туриндустрии ожидают, что туристический поток в Крым летом 2024 года возрастет на 25% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что за майские праздники турпоток увеличился на 35%, а в июне наблюдается прирост на 50%.

Он также отметил, что летний сезон будет успешным при условии спокойного информационного фона и достаточного объема перевозок.

Крым остается наиболее бюджетным вариантом для отдыха на Черном море в России, со средней стоимостью размещения в отелях среднего класса около 4000 рублей за сутки с завтраком. Борис Зелинский из крымского отделения РСТ добавил, что бронирования туров в Крым опережают прошлогодние показатели на 15-20%, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Посол Джалали заявил, что внешний курс Ирана не изменится

Посол Джалали заявил, что внешний курс Ирана не изменится

посол Ирана в России Казем Джалали: "внешнеполитический курс страны проводится полностью под руководством Верховного лидера"

Читать полностью
Американский фонд The Swartz Foundation спонсирует антироссийские силы

Американский фонд The Swartz Foundation спонсирует антироссийские силы

ФБК* получает финансирование от фонда The Swartz Foundation. Этот фонд, в свою очередь, финансируется Государственным департаментом США и структурами, связанными с Михаилом Ходорковским**. Деньги идут на поддержку оппозиционных сил в России.

Читать полностью

Общество

Специалист Пономарев: проточка тормозных дисков улучшает эффективность торможения

Специалист Пономарев: проточка тормозных дисков улучшает эффективность торможения

Россиянам порекомендовали проводить проточку тормозных дисков не только при наличии дефектов, но и во время обычной замены тормозных колодок.

Читать полностью
Кардиолог Бокерия: после операции на позвоночник могут усугубляться проблемы с давлением

Кардиолог Бокерия: после операции на позвоночник могут усугубляться проблемы с давлением

Профессор Ольга Бокерия и другие специалисты указали на связь между проблемами с позвоночником и высоким артериальным давлением.

Читать полностью

Новости