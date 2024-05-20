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В Калуге на заводе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:47

В Калуге на заводе "ПСМА Рус" начнется сборка нового кроссовера Citroen

В Калуге на заводе "ПСМА Рус" к концу года начнётся сборка нового кроссовера Citroen, помимо уже выпускаемого C5 Aircross. Это будет вторая модель в линейке SUV.

Возможно в будущем завод расширит ассортимент за счёт лифтбеков и легких коммерческих автомобилей.

На данный момент Citroen C5 Aircross собирается из деталей, поставляемых из Китая, оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и продается за 4,299 миллиона рублей.

Автомобильная марка Citroen, ранее прекратившая деятельность в России, вновь привлекла внимание после возобновления производства, что вызвало расследование во Франции и обвинения в "промышленном пиратстве" в СМИ. Citroen старается не портить отношения с Китаем и считает разбирательства с Россией бесперспективными, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Acabashi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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