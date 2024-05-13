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Гладков: до 19 выросло число погибших при обстреле Белгорода накануне
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:12

Гладков: до 19 выросло число погибших при обстреле Белгорода накануне

При недавних массированных обстрелах Белгорода по последним данным погибли 19 человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Без малого три десятка раненных. Часть из них остаётся в больницах.

"Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется - все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники", - сообщил руководитель Белгородской области накануне.

Пока спецборт задействован не был. Медики справляются на месте. На месте частично разрушенного десятиэтажного дома завершаются необходимые аварийно-спасательные работы.

По данным Минобороны РФ, дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». После начала разбора завалов в здании обрушилась крыша. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов.

Накануне, в период обстрелов у погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим, резюмировал Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

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