При недавних массированных обстрелах Белгорода по последним данным погибли 19 человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Без малого три десятка раненных. Часть из них остаётся в больницах.

"Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется - все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники", - сообщил руководитель Белгородской области накануне.

Пока спецборт задействован не был. Медики справляются на месте. На месте частично разрушенного десятиэтажного дома завершаются необходимые аварийно-спасательные работы.

По данным Минобороны РФ, дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». После начала разбора завалов в здании обрушилась крыша. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов.

Накануне, в период обстрелов у погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим, резюмировал Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области