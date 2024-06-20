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В РФ в эту кампанию в вузы и сузы открыты более 1,3 млн бюджетных мест
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:17

В РФ в эту кампанию в вузы и сузы открыты более 1,3 млн бюджетных мест

20 июня в нашей стране началась приемная кампания в вузы, техникумы и колледжи. В этом учебном году доступно свыше 620 тыс. бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тыс. — по программам среднего профессионального, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Освоить востребованные рабочие профессии можно через "Профессионалитет". Во всех этапах подготовки будущих профессионалов участвуют компании-работодатели, поэтому этот вид образования особенно популярен у девятиклассников", — заявил запред кабмина.

Всего в эту приемную кампанию откроют двери более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей по всей стране, включая новые территории.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/РУДН (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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