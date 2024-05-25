Численность представителей малого и среднего предпринимательства в стране превысило рекордные 6,5 млн хозяйствующих субъектов, сообщил вице-премьер, ответственный за экономику Александр Новак.
"С начала года. сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет", - заявил зампред кабмина.
По информации корпорации МСП за I квартал текущего года госкомпании закупили у данного сегмента поставщиков товаров и услуг на сумму свыше чем 1,6 трлн руб. Плановые показатели таких сделок прогнозируется на уровне 7,2 трлн руб.
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