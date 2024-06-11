China United Airlines начала осуществлять авиаперелеты из Пекина во Владивосток, расширяя список китайских авиакомпаний, работающих с Россией. Свой первый рейс в Россию авиаперевозчик, дочернее предприятие China Eastern Airlines, успешно выполнил сегодня.
Авиакомпания будет использовать для перелетов Boeing 737-800, совершая рейсы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и пятницам. Ранее данный маршрут обслуживали такие компании, как "Аврора", S7 Airlines и "Уральские авиалинии". Однако China United Airlines предлагает некоторые удобства по сравнению с российскими перевозчиками, так как большинство из них запланировали ночные рейсы из Пекина, прибывающие во Владивосток утром. В отличие от них, рейс от China United Airlines отправляется в 16:20, приземляется в 18:20, а обратный вылет назначен на 19:30.
Фото: flickr.com/David (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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