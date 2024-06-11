Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
В Россию начала летать еще одна китайская авиакомпания China United Airlines
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:17

В Россию начала летать еще одна китайская авиакомпания China United Airlines

China United Airlines начала осуществлять авиаперелеты из Пекина во Владивосток, расширяя список китайских авиакомпаний, работающих с Россией. Свой первый рейс в Россию авиаперевозчик, дочернее предприятие China Eastern Airlines, успешно выполнил сегодня.

Авиакомпания будет использовать для перелетов Boeing 737-800, совершая рейсы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и пятницам. Ранее данный маршрут обслуживали такие компании, как "Аврора", S7 Airlines и "Уральские авиалинии". Однако China United Airlines предлагает некоторые удобства по сравнению с российскими перевозчиками, так как большинство из них запланировали ночные рейсы из Пекина, прибывающие во Владивосток утром. В отличие от них, рейс от China United Airlines отправляется в 16:20, приземляется в 18:20, а обратный вылет назначен на 19:30.

Фото: flickr.com/David (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Обновленный телефон Nokia 3210 со встроенными

Обновленный телефон Nokia 3210 со встроенными "Змейкой" и YouTube доступен за 4200 рублей

Nokia выпустила обновленную версию своего классического телефона 1999 года, Nokia 3210, который теперь поддерживает YouTube и имеет встроенную игру "Змейка".

Читать полностью
Зеленский ждет от Европы положительных решений по ПВО

Зеленский ждет от Европы положительных решений по ПВО

Во время визита к 21-й ракетной группе противовоздушной обороны ФРГ Владимир Зеленский вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что ожидает скорого принятия позитивных решений со стороны европейских государств относительно поставок двух-трех систем ПВО.

Читать полностью

Общество

В Лондоне выяснили, что полеты на Марс невозможны из-за вероятности отказа почек

В Лондоне выяснили, что полеты на Марс невозможны из-за вероятности отказа почек

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в Nature Communications, выявили проблемы, которые делают пилотируемые миссии на Марс невозможными на текущий момент.

Читать полностью
Российские школьники стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ

Российские школьники стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ

В России появился новый способ нажиться на учениках, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты теперь лично сообщают школьникам, что узнали об их списывании на экзамене. Подобное уже происходило в екатеринбургских учебных заведениях, пишет российской интернет-издание E1.ru.

Читать полностью

Новости