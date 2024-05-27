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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 5:55

"Авито Работа": четверть граждан РФ подрабатывали курьерами

Почти четверть граждан нашей страны имеют трудовой опыт в сфере доставки. Масштабный мониторинг провёл ведущий рекрутинговый портал "Авито Работа" среди более 7 тыс. пользователей трудоспособного возраста.

При этом до сих пор около пяти процентов респондентов курьерами работает. их привлекает в этой деятельности оперативная оплата труда, отсутствие завышенных требований к соискателям и быстрая возможность оформления договорных отношений с работодателем.

На этом фоне львиная доля таких специалистов, согласно информации от самих курьерских и логистических служб, имеют статус самозаняты. По последним данным, дефицит сотрудников доставки в нашей стране достигает около полумиллиона человек, приводил данные в начале года ресурс "Работа в России".

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/MobiusDaXter (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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