Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 на китайском рынке. Модель, разработанная под суббрендом Fengyun, является плагин-гибридной версией Chery Tansuo 06 и доступна в трех комплектациях: Air, Pro и Max.

Цена начинается от 129 900 юаней, что делает её сравнимой с ценой Lada Vesta.

Кроссовер отличается футуристическим дизайном без традиционной решетки радиатора, интегрированными фарами и элементами, создающими эффект "парящей" крыши. В салоне использованы высококачественные материалы, установлены современные системы информации и развлечения.

В зависимости от комплектации предлагаются различные опции безопасности и комфорта. Подробности о гибридной силовой установке не разглашаются, но известно о возможности подзарядки от внешней сети.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)