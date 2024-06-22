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Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 по цене от 129 900 юаней
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:54

Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 по цене от 129 900 юаней

Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 на китайском рынке. Модель, разработанная под суббрендом Fengyun, является плагин-гибридной версией Chery Tansuo 06 и доступна в трех комплектациях: Air, Pro и Max.

Цена начинается от 129 900 юаней, что делает её сравнимой с ценой Lada Vesta.

Кроссовер отличается футуристическим дизайном без традиционной решетки радиатора, интегрированными фарами и элементами, создающими эффект "парящей" крыши. В салоне использованы высококачественные материалы, установлены современные системы информации и развлечения.

В зависимости от комплектации предлагаются различные опции безопасности и комфорта. Подробности о гибридной силовой установке не разглашаются, но известно о возможности подзарядки от внешней сети.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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