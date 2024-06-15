Новый кроссовер Chery iCar 03 был представлен в Китае в двух версиях, Intelligent Driving Edition, по цене от 149 800 до 159 800 юаней. Автомобиль имеет квадратный дизайн, полностью алюминиевый кузов, вертикальные фары и багажник на крыше.
Особенностью новых моделей является усовершенствованная система помощи при вождении DJI pure Vision 2-го уровня с семью камерами, предлагающая автономную парковку и помощь в вождении.
Модели оснащены полным приводом, двумя моторами общей мощностью 205 кВт и аккумулятором на 65,69 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 501 км и быструю зарядку, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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