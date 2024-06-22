Минсельхоз поставил перед отечественными аграриями задачу к 2030 году достичь самообеспеченности семенами на уровне 75%, а племенным и рыбопосадочным материалом — 65%, заявила на пленарной сессии "От продовольственной безопасности к масштабному экспорту" в рамках "Всероссийского дня поля", министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Ключевыми экспортными рынками для нашей страны являются дружественные государства ЕАЭС и СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас российское продовольствие в общей сложности импортируют 160 стран", — отметила глава минсельхоза.

Также необходимо обеспечить АПК критически важными продуктами биотехнологий, ветпрепаратами и вакцинами не менее чем на 50%. В производстве химических средств защиты растений установлено целевое значение на уровне 90%.

Взят курс на отстаивание технологического суверенитета России. Приоритетами обозначены несколько ключевых направлений. Это развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования, средств защиты растений, строительства судов для АПК и РХК, а также кадровое обеспечение.

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