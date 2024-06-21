Обычно в сутки здоровый организм взрослого человека расходует 1,5-2,5 литра воды. В жару жидкость уходит из пас в полтора раза интенсивнее. Как сохранить баланс в знойный июньский день, на каком напитке остановить выбор? В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова.

Прежде всего специалист призывает руководствоваться естественными потребностями организма. Питьевой режим по требованию: если вы хотите, пьете, если вы пить не хотите, то лишнего тоже не надо, уверена эксперт. Но если уж жажда одолела, утолить её имеет смысл с умом.

"В жару пьем минеральную воду слабо подсоленную, либо питьевую воду без газа. Хорошо в воду добавить нарезанные дольки фруктов или нарезанные дольки овощей. Известные огуречные лимонады или фреши, известные лимонады и фреши домашнего или промышленного приготовления на основе ягод и фруктов прекрасно восполнят микроэлементный дефицит, дефицит фруктовых кислот, которые возникают в жаркое время года. Они не просто утоляют жажду, но и подарят здоровье", — рекомендует Анна Гончарова.

Зеленый, черный чай с добавлением соков или экстрактов фруктов и ягод точно так же прекрасно удаляют жажду. В жару мы не рекомендуем высоко концентрированные напитки, чтобы не создавать избыточную нагрузку витаминами и кофеином на сердечно-сосудистую систему и центральную нервную систему. Поэтому пьем легкие напитки, советует эксперт.

А вот алкогольные напитки крепкие в жару не рекомендуются ни в каких

концентрациях, ни в какой дозировке. Поэтому, если уж возникла идея и повод, то только легкие столовые белые, красные и розовые вина, разбавленные на 2/3 газированной водой, будут прекрасным дополнением к вашим праздникам и к столу, резюмирует доктор медицинских наук.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джеймс Гордон (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)