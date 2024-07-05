Исследование ученых Дрю Горенца и Норберта Шварца показало, что искусственный интеллект ChatGPT 3.5 генерирует более смешные шутки, чем человек. В эксперименте участвовали 105 человек, которые вместе с ChatGPT выполняли задания на создание шуток.
Около 70% участников признали шутки ChatGPT смешнее, чем шутки, созданные людьми. Результаты исследования могут оказать влияние на использование искусственного интеллекта в индустрии развлечений, поскольку для сценаристов юмористических шоу ИИ может стать угрозой.
Фото: commons.wikimedia.org/Jernej Furman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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