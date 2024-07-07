Боевая часть крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP попала в руки отечественным техникам. Специалисты провели тщательный анализ полученного боеприпаса. Это позволит принять усилить оборонные технологии наших ПВО для защиты от такого оружия, а также поможет в создании укрытий с нужными характеристиками, сообщает РИА Новости.

"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв", — прокомментировал результаты исследования инженер.

Теперь российским военным известны важные детали работы крылатой ракеты. Это глубина пробития цели, дальность срабатывания от поверхности, а главное, какие применяются датчики в головном корупсе изделия.

По информации минобороны, Storm Shadow могли незаметно для средств слежения подлетать к объекту удара за счет корректировки полёта по навигационным американским спутникам. Теперь специалисты будут вырабатывать контрмеры, для более эффективной борьбы с европейским боеприпасом.

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