Кроссовер Changan CS95 New будет доступен на российском рынке в новой комплектации Tech, которая включает зимний пакет с дополнительными опциями для обогрева. Это обогрев наружных зеркал, рулевого колеса, передних кресел и ветрового стекла.
Ранее такие функции предлагались только как дополнительные опции через дилерские центры.
Новая комплектация Tech является эксклюзивом для российского рынка, при этом ожидается, что её стоимость будет выше стандартных версий.
Фото: flickr. com/Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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