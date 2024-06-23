С 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране планово увеличатся примерно на 10 процентов. Сильнее всего прибавит в цене газ для приготовления еды — на 23 процента. Горячее водоснабжение и водоотведение вырастут в стоимости на 11-14 процентов, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
Эксперт отмечает, что рост тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по территориям страны. Например, на отдаленных регионах оно составит примерно четыре процента, а кое-где достигнет 15 процентов.
Параллельно с увеличением стоимости ЖКУ власти переформатируют систему соцподдержки в сегменте компенсации расходов на содержание жилья, повышают платежную дисциплину, борются с коррупцией и вводят новые механизмы в организации бизнес-процессов, резюмировала экономист.
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