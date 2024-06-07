Стоимость лекарств, находящихся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за пять месяцев текущего года увеличились на 3,3%, динамика цен на препараты ниже, чем уровень инфляции, сообщил "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2024 министра здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Политика государства по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты — это абсолютно оправдано. Потому что сегодня мы видим, что динамика цен на лекарственные препараты значительно ниже, чем уровень инфляции", — заявил глава профильного ведомства.

На лекарства, которые не входят в перечень цены тоже выросли. По данным минздрава с начала года увеличение составило 4,6%.

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