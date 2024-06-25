Casio представила новые умные часы G-SHOCK GBD-300 из серии G-SQUAD. Эти часы отличаются тонким и лёгким водо- и ударопрочным корпусом, монохромным ЖК-дисплеем с хорошей видимостью при ярком свете и защитной высокой рамкой.
Устройство оснащено функциями для спорта, включая счётчики расстояния, скорости, темпа, калорий и шагов, а также поддерживает четыре будильника, таймер, секундомер и 38 часовых поясов.
Смарт-часы соединяются с смартфоном через Bluetooth, получая уведомления и позволяя планировать тренировки через приложение G-SHOCK MOVE. Размеры корпуса — 48,9×47,4×14,9 мм, вес — 60 граммов, срок службы батареи — два года.
Дата начала продаж и цена будут объявлены позже, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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