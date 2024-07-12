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В России изучают около 10 проектов по хранению углерода
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В России изучают около 10 проектов по хранению углерода

Российские компании рассматривают примерно 10 проектов по хранению углекислого газа (СО2). Общий объем потенциальных мест для хранения СО2 в России составляет не менее 4,6 гигатонн. Среди компаний, заявивших о планах строительства соответствующих мощностей до 2030 года, — "Газпром нефть", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" и "Еврохим".

"Газпром нефть" разрабатывает пилотный проект в Оренбургской области с мощностью 1 миллион тонн.

"Роснефть" и "Иннопрактика" работают над созданием карт геологических объектов для СО2 хранения. Также используются технологии для повышения нефтеотдачи и поддержания пластового давления, что способствует снижению глобального потепления и загрязнения окружающей среды, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Lucasbosch (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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