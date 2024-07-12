Российские компании рассматривают примерно 10 проектов по хранению углекислого газа (СО2). Общий объем потенциальных мест для хранения СО2 в России составляет не менее 4,6 гигатонн. Среди компаний, заявивших о планах строительства соответствующих мощностей до 2030 года, — "Газпром нефть", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" и "Еврохим".
"Газпром нефть" разрабатывает пилотный проект в Оренбургской области с мощностью 1 миллион тонн.
"Роснефть" и "Иннопрактика" работают над созданием карт геологических объектов для СО2 хранения. Также используются технологии для повышения нефтеотдачи и поддержания пластового давления, что способствует снижению глобального потепления и загрязнения окружающей среды, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Lucasbosch (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день
Парламент японской префектуры Ямагата принял резолюцию, призывающую граждан смеяться ежедневно для улучшения физического здоровья и психологической устойчивости, особенно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Украинский дипломат Джапарова хочет уволиться после скандала с выездом за границу мужа
Занимающая должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и бывшего первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке на фоне скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа, миллиардера Геннадия Боголюбова.
В США выяснили, что изменения в лимфатической системе мозга могут быть причиной мигрени
Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили потенциальную причину мигрени, связанную с лимфатической системой мозга.
Автоэксперт Гагарин: штраф в 800 рублей за отсутствие ОСАГО не пугает водителей
Автомобильный эксперт Вадим Гагарин объяснил, что российских водителей не пугает небольшой штраф за отсутствие полиса ОСАГО и низкая вероятность его получения, так как ГАИ редко останавливают автомобили.