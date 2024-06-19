Британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили генетическую основу невосприимчивости некоторых людей к COVID-19. В исследовании, опубликованном на Eureka Alert, анализировались иммунные реакции 36 добровольцев, не перенесших ранее коронавирус.

Участники разделились на три группы в зависимости от их реакции на введенный вирус: полное заболевание, временная инфекция и абортивная инфекция, при которой тесты на COVID-19 были отрицательны, но наблюдался иммунный ответ. Особенно высокая активность гена HLA-DQA2 до заражения была связана с быстрым и эффективным иммунным ответом, предотвращающим развитие инфекции.

Результаты исследования могут способствовать созданию новых методов лечения и вакцин.

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