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В Британии выяснили, что активный ген HLA-DQA2 дает быстрый иммунный ответ на коронавирус
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 1:31

В Британии выяснили, что активный ген HLA-DQA2 дает быстрый иммунный ответ на коронавирус

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили генетическую основу невосприимчивости некоторых людей к COVID-19. В исследовании, опубликованном на Eureka Alert, анализировались иммунные реакции 36 добровольцев, не перенесших ранее коронавирус.

Участники разделились на три группы в зависимости от их реакции на введенный вирус: полное заболевание, временная инфекция и абортивная инфекция, при которой тесты на COVID-19 были отрицательны, но наблюдался иммунный ответ. Особенно высокая активность гена HLA-DQA2 до заражения была связана с быстрым и эффективным иммунным ответом, предотвращающим развитие инфекции.

Результаты исследования могут способствовать созданию новых методов лечения и вакцин.

Фото: flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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