Вирусолог Петр Чумаков заявил, что считать COVID-19 сезонным заболеванием преждевременно, так как не прослеживается четкая закономерность в его распространении. Специалист указал на эволюционный процесс, в ходе которого коронавирус становится менее патогенным, но более заразным, сообщает Вечерняя Москва.
По мнению Чумакова, текущее решение ВОЗ объявить COVID-19 сезонным заболеванием связано с лоббированием фармацевтических компаний, заинтересованных в производстве новых вакцин для получения прибыли. Также он считает, что новые вакцины могут быть неэффективны из-за быстрого мутационного процесса вируса и возможных рисков от вакцинации, которые могут превышать опасность от самого вируса.
Фото: commons.wikimedia.org/Alberto Giuliani (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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