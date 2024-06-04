Банк России ввёл в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 450-летие основания столицы Башкирии Уфы в серии "Города", сообщается в пресс-релизе регулятора. Денежный знак содержит масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925 и представляет собой круг диаметром 39 мм.

На монете расположено рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади в центре Уфы, в рельефе — памятник генерал-майору М. М. Шаймуратову, внизу текст: "УФА 450".

На другой стороне нанесён государственный герб Российской Федерации, дата 2024 год и номинал денежного знака "3 рубля". Тираж памятной монеты три тысячи экземпляров.

Фото: пресс-служба ЦБ РФ.