Банк России ввёл в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 450-летие основания столицы Башкирии Уфы в серии "Города", сообщается в пресс-релизе регулятора. Денежный знак содержит масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925 и представляет собой круг диаметром 39 мм.
На монете расположено рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади в центре Уфы, в рельефе — памятник генерал-майору М. М. Шаймуратову, внизу текст: "УФА 450".
На другой стороне нанесён государственный герб Российской Федерации, дата 2024 год и номинал денежного знака "3 рубля". Тираж памятной монеты три тысячи экземпляров.
Фото: пресс-служба ЦБ РФ.
МИД: Зеленский и Запад не смогли заманить лидеров стран СНГ на саммит в Швейцарии
По мнению замглавы министерства Галузина, страны СНГ прекрасно понимают суть предстоящей конференции.
Вице-премьер Сальвини посоветовал Макрону самому отправиться на Украину
Итальянский политик критикует лидеров стран НАТО и ЕС за наращивание военной поддержки Киева.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.
Мошенники начали присылать предзаполненные заявки на кредит
Письма приходят на электронную почту.