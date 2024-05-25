На саммите FT Future of the Car в Лондоне глава Bugatti Мате Римак представил сенсационное заявление о будущем топлива для автомобилей компании. Он утверждает, что бензиновые двигатели не исчезнут после 2035 года, предлагая гибридные двигатели V16 для следующего гиперкара Bugatti.
Римак призвал к созданию станций заправки синтетическим топливом, что позволит владельцам Bugatti сохранить рев бензиновых моторов при минимальном воздействии на окружающую среду. Он подчеркнул, что малые производители, включая Bugatti, имеют большую свободу в инновациях и создании уникальных автомобилей, подходящих под их ДНК.
Римак пообещал, что будущие модели Bugatti будут существенно улучшены и будет иметь оригинальный дизайн, отличающийся от предыдущих моделей, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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