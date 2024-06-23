ВСУ в ночь на 23 июня предприняли масштабную атаку дронами-камикадзе на Брянскую область, сообщает губернатор региона Александр Богомаз. Силами противовоздушной обороны сбито и перехвачено три десятка БПЛА.
"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены",- подвёл итоге неспокойной ночи Александр Богомаз в своём аккаунте в Telegram.
По информации главы субъекта федерации, атакам подверглись Суражский, Выгоничский, Клинцовский, Брянский, Трубчевский, Брасовский, Почепский районы, Новозыбковский и Стародубский муниципальные округа.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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