Бразилия в первом летнем месяце увеличила импорт горюче-смазочных материалов из нашей страны почти вдвое в годовом выражении. Объемы превысили один миллион тонн, то есть выросли на 683,5 миллиона долларов, приводит аналитику РИА Новости со ссылкой на бразильскую статслужбу.
Как следствие, российские товаропроизводители являются ключевыми контрагентами в сегменте нефтепродуктов в бразильской юрисдикции. Главным образом туда отправляется дизельное топливо (582 миллиона долларов) и моторный бензин (101 миллион долларов).
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