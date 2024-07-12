Оползень в Непале на участке горной дороги буквально снёс несколько пассажирских автобусов. В итоге, по последним данным, не менее 60 человек считаются пропавшими без вести, пишет The Kathmandu Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.
ЧП произошло в Сималтале на участке дороги Нараянгхат — Муглинг. В эпицентре, на серпантине оказались два автобуса. В одном автобусе находились 24 человека, а в другом — 41. Трем пассажирам удалось спастись, выпрыгнув из транспортного средства, сообщают местные СМИ. В настоящий момент идёт разбор завалов и поиск пострадавших.
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