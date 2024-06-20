В стационарах страны с ботулизмом находится 301 человек, 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По оперативным данным помимо Москвы, вспышки инфекции зафиксированы в Подмосковье, Казани, Нижегородской области.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом ботулизм оказывается в полном объеме", — заявил руководитель ведомства.

Роспотребнадзор проводит в настоящий момент эпидемиологическое расследование. Выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления.

Следственные органы ведут работу по своей линии, в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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