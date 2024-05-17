Отечественные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более ста украинских БПЛА над регионами страны, в том числе над Крымским полуостровом и Краснодарским краем, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

ВСУ этой весной систематически атакуют приграничные регионы нашей страны, наносят удары с беспилотников и устраивает диверсии. Средства ПВО уничтожают большинство беспилотных летательных аппаратов.

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