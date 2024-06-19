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Родственники жертв двух авиакатастроф Boeing потребовали оштрафовать компанию на $24 млрд
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 1:07

Родственники жертв двух авиакатастроф Boeing потребовали оштрафовать компанию на $24 млрд

Родственники жертв двух авиакатастроф с самолетами Boeing 737 Max требуют от Министерства юстиции США оштрафовать Boeing на $24 млрд за "самое смертоносное корпоративное преступление в истории США". Они обвинили компанию в использовании неисправных деталей и сокрытии этого от властей.

В связи с серией происшествий, связанных с ненадлежащим соблюдением правил безопасности, Минюст США рассматривает возможность уголовного преследования Boeing, что является нарушением соглашения 2021 года, позволившего компании избежать ответственности за катастрофы 2018 и 2019 годов.

Федеральное авиационное управление США ввело временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX после инцидента с разгерметизацией и потерей части фюзеляжа, проведя шестинедельные проверки, во время которых Boeing не прошла большую часть тестов.

Фото: airliners.net/Sergey Kustov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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