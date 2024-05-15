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Блинкен: Украина получит от США не только 2 миллиарда долларов, но и многоуровневую помощь по укреплению ВПК страны
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:13

Блинкен: Украина получит от США не только 2 миллиарда долларов, но и многоуровневую помощь по укреплению ВПК страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы выделить украинской стороне дополнительно еще 2 миллиарда долларов.

Также госсекретарь отметил, что финансовые средства будут поставлены через новый фонд оборонной промышленности, который должен оказать серьезную помощь киевскому режиму в плане укрепления ВПК Украины.

Фонд будет поделен на три составляющие, которые будут отличаться по уровню стратегических задач: первый уровень - предоставление вооружения и военной техники Украине в самые короткие сроки, второй - проведение восстановительных работ и обеспечение модернизации ВПК Украины, третий - возможность закупок вооружения у других стран.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Nigeria

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