Бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова прочат в сенаторы от верховного хурала (парламента) Тувы в Совете Федерации. Сейчас на этом месте работает Дина Оюн. Однако, по данным издания Ведомости, уже осенью этого года может пройти ротация законодателей.

Сейчас военачальник, вместе с главой республики Владиславом Ховалыгом и Героем России, участником спецоперации Буяном Кууларом возглавляют список "Единой России" на очередных выборах в региональный парламент, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. Законодательно, кандидатура генерала подходит для работы представителем Тувы в верхней палате парламента.

На посту первого замминистра обороны Руслан Цаликов работал почти девять лет, до этого на протяжении трех лет был заместителем министра военного ведомства. В структуру он пришел вскоре после назначения министром Сергея Шойгу. После отставки которого, в числе нескольких замминистра генерал был освобождён от занимаемой должности.

Фото: council. gov.ru/Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)