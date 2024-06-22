Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения бывшему руководителю холдинга АФК "Система". Евгений Новицкий до 20 августа будет содержаться под домашним арестом. Экс топ-менеджера обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет колонии), сообщает ТАСС.
По версии следствия Новицкий вступил в сговор с группой лиц и разработал преступный план для хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда "Урал ФД". Фигуранты дела под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить средства фонда, пенсионные резервы и пенсионные накопления перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной цене, пояснили в пресс-службе суда.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ Nek Vardikos (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
Антонов: в США прекратят работу два отделения российского визового центра
Соединенные штаты закроют два российских отделения визового центра. Речь идёт об учреждениях в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
Китай приобрёл в РФ бурый уголь на рекордную за почти два года сумму
Китайские потребители в мае этого года приобрели у российских контрагентов бурого угля на рекордные с осени позапрошлого года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили в Поднебесную в последний весенний месяц достигли одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Спикер Госдумы Володин в День памяти и скорби призвал защитить память о героях
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в День памяти и скорби в обращении заявил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям, приводит слова спикера сайт нижней палаты парламента.
Juice Jacking: пауэрбанк защитит смартфон от кражи данных
Эксперты назвали способы защитить смартфон от кражи данных через общественные зарядные станции. Существует угроза под названием Juice Jacking, которая использует порты в общественных местах для кражи данных и внедрения вредоносного ПО в подключённые устройства.