Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения бывшему руководителю холдинга АФК "Система". Евгений Новицкий до 20 августа будет содержаться под домашним арестом. Экс топ-менеджера обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет колонии), сообщает ТАСС.

По версии следствия Новицкий вступил в сговор с группой лиц и разработал преступный план для хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда "Урал ФД". Фигуранты дела под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить средства фонда, пенсионные резервы и пенсионные накопления перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной цене, пояснили в пресс-службе суда.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ Nek Vardikos (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)