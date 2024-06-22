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Бывшего руководителя АФК «Система» отправили под домашний арест
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:11

Бывшего руководителя АФК «Система» отправили под домашний арест

Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения бывшему руководителю холдинга АФК "Система". Евгений Новицкий до 20 августа будет содержаться под домашним арестом. Экс топ-менеджера обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет колонии), сообщает ТАСС.

По версии следствия Новицкий вступил в сговор с группой лиц и разработал преступный план для хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда "Урал ФД". Фигуранты дела под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить средства фонда, пенсионные резервы и пенсионные накопления перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной цене, пояснили в пресс-службе суда.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ Nek Vardikos (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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