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Билан перебил Шнурова, а тот оскорбился, вследствие чего между артистами произошел конфликт
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:06

Билан перебил Шнурова, а тот оскорбился, вследствие чего между артистами произошел конфликт

Между артистами Димой Биланом и Сергеем Шнуровым произошел конфликт в эфире телешоу "Новая фабрика звезд".

После того, как свое выступление на песню "Ты доложна рядом быть" закончили Нонна Еганян и рэпер Натан, Билан высказался с критикой, что выступающие не показали нужной энергии и эмоций на сцене. Шнуров выразил несогласие с Биланом, обратившись к артистам, чтобы они оставались собой, а не становились Биланом.

Билан перебил Шнурова, вследствие чего и произошел конфликт. Лидер группы "Ленинград" заявил, что не разрешал Диме Билану себя перебивать. Данная перепелка вызвала бурный резонанс в сети.

Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International Licence)

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