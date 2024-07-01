В июне на российском рынке был представлен новый кроссовер Belgee X70. Он является лицензионной версией Geely Atlas Pro и доступен в четырех комплектациях с передним и полным приводом. Двигательные варианты включают 150-сильный 1,5-литровый мотор и 177-сильную версию с турбонаддувом и 48-вольтовой системой. Цены на Belgee X70 начинаются от 2 599 990 и достигают 3 199 990 рублей, что на 164 тысячи рублей дешевле, чем Geely Atlas Pro, который стартует от 2 763 990 рублей.
В базовой комплектации Active предлагается 150-сильный двигатель, шестиступенчатый автомат и передний привод. Оснащение включает 17-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, датчик света и кнопку запуска двигателя, а также кожаный руль и экокожу на сиденьях. На передней панели установлена цифровая приборка и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы с шестью динамиками.
В версии Style доступны как передний, так и полный привод, с ценами от 2 719 990 до 2 894 990 рублей. Здесь уже предлагается 177-сильный двигатель, семиступенчатый робот и 18-дюймовые колесные диски. Оптика полностью светодиодная, с функцией автоматического затемнения. Для удобства водителя добавлены электрорегулировки сидений и камеры кругового обзора, а аудиосистема улучшена до восьми динамиков.
В комплектации Prestige за 3 094 990 рублей доступен только полный привод, декор и расширенный список электронных ассистентов, включая круиз-контроль с распознаванием знаков и интеллектуальную систему управления дальним светом.
В "топовой" версии Prestige+ за 3 199 990 рублей добавлена панорамная крыша с антенной-"плавником". Belgee теперь имеет собственную дилерскую сеть в России, оперируемую компанией "Слава Моторс", после того как ранее она функционировала под брендом Geely, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Bilali6nj (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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