Дешевых денег в нашей стране в ближайшей и возможно среднесрочной перспективе не будет. Так очевидно считают в Центробанке. Как следствие, ведущие отечественные банки пересматриваю процентные ставки по вкладам и срочным депозитам после заявления зампреда регулятора Алексея Заботкина по ставке рефинансирования, сделанного в начале этой недели.

Топ-менеджер высказался о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании руководства главного банка государства. Готовиться удорожанию рубля заставляют как ускорившийся рост цен, так и инфляционные ожидания, которые после долгого периода спада вновь начали усиливаться.

Согласно обзору портала "Банки.ру" Альфа-Банк поднял ставку по двум вкладам сроком от шести месяцев до двух лет до 16 процентов. Уралсиб пересмотрел максимальную доходность по ряду вкладов до 17 процентов, а в Тинькофф-банке объявили о продвижении вклада с такой ставкой сроком на два месяца. Газпромбанк и вовсе нарастил максимальную доходность по одному из вкладов до 17,5 процента.

Эксперты в сфере финансовых услуг считают, что повышенная оперативность банков связана с новым порядком переводов через СБП на свои счета. С 1 мая максимальный размер такого перевода ежемесячно достиг 30 миллионов рублей, поэтому финансовые организации состязаются за новых клиентов, которые ищут наиболее привлекательные условия.

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