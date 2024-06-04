Технология с помощью которой владельцы счетов смогут видеть в приложении одного банка информацию о своих авуарах в другом и распоряжаться своими капиталами с помощью "единого окна", может заработать уже в ближайшее время, сообщает РБК.
Известно, что ВТБ обменяется информацией о депозитах, вкладах и счетах своей клиентской базы с Альфа-банком, а Сбербанк - с "Тинькофф". К квартету готовится присоединиться и Газпромбанк. Такова новая технология открытых API в формате которой будет налажен обмен информацией о счетах клиентов, чтобы данные отображались в приложениях партнеров, а клиенты получили возможность управлять своими финансами в одном окне, разъясняют эксперты.
Согласно концепции Центрального Банка РФ по внедрению открытых API в финансовой сфере, технология будет работать на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Сейчас кредитные учреждения разрабатывают и тестируют эту новацию.
Проект Сбербанка и "Тинькофф" уже находится в формате пилота для сотрудников, до конца лета текущего года он будет расширен на первую группу клиентов. Осенью на аналогичный этап планирует выйти дуэт ВТБ и Альфа-Банк.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Алан Доусон (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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