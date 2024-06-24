Дочернее подразделение крупнейшего в КНР Bank of China из-за опасений вторичных санкций США прерывает расчеты с отечественными банками, оказавшимися в рестрикционном списке Соединенных штатов. Ограничения вводятся с 24 июня. С кредитно-финансовыми учреждениями, в отношении которых санкции пока не введены, китайская организация обещает продолжить работу.
Дочерняя структура Bank of China, "Бэнк оф Чайна" профилируется на корреспондентском обслуживании отечественных банков, операциях с валютой и банкнотных сделках. Его расчетная деятельность сосредоточена на транзакциях в юанях между Россией и Китаем.
Структура занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур банков КНР в РФ — достигает почти 600 млрд руб. на конец первого квартала текущего года.
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