Дочернее подразделение крупнейшего в КНР Bank of China из-за опасений вторичных санкций США прерывает расчеты с отечественными банками, оказавшимися в рестрикционном списке Соединенных штатов. Ограничения вводятся с 24 июня. С кредитно-финансовыми учреждениями, в отношении которых санкции пока не введены, китайская организация обещает продолжить работу.

Дочерняя структура Bank of China, "Бэнк оф Чайна" профилируется на корреспондентском обслуживании отечественных банков, операциях с валютой и банкнотных сделках. Его расчетная деятельность сосредоточена на транзакциях в юанях между Россией и Китаем.

Структура занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур банков КНР в РФ — достигает почти 600 млрд руб. на конец первого квартала текущего года.