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ВСУ массировано обстреливают город в Запорожской области, сообщил Евгений Балицкий
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:10

ВСУ массировано обстреливают город в Запорожской области, сообщил Евгений Балицкий

ВСУ наносят массированные удары по Каменке-Днепровской, находящегося в Запорожской области. Среди местных граждан есть пострадавшие, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

В центральную часть города угодило около 7 боевых снарядов. На данный момент на месте боевых ударов работают санитары скорой помощи, оказывая срочную медицинскую помощь пострадавшим жителям.

Глава региона попросил жителей переместиться в более безопасные места, чтобы переждать обстрел до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в окрестностях города.

Фото: flickr.com/Bundesheer Fotos (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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