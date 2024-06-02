На острове Бали иностранный турист, гражданин Бразилии, устроил дебош в кафе после того, как ему запретили курить в помещении. Сначала он вел себя спокойно, но после замечания о курении стал разрушать оборудование и нападать на персонал.

Инцидент привлек внимание местных жителей и СМИ, так как видео с места событий распространилось в интернете. Полиция быстро задержала нарушителя благодаря видеонаблюдению.

В результате дебоша кафе понесло ущерб на значительную сумму и было закрыто на ремонт.

Фото: flickr.com/Artem Beliaikin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)