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Бразильский турист на Бали устроил дебош в кафе после запрета на курение в помещение
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:02

Бразильский турист на Бали устроил дебош в кафе после запрета на курение в помещение

На острове Бали иностранный турист, гражданин Бразилии, устроил дебош в кафе после того, как ему запретили курить в помещении. Сначала он вел себя спокойно, но после замечания о курении стал разрушать оборудование и нападать на персонал.

Инцидент привлек внимание местных жителей и СМИ, так как видео с места событий распространилось в интернете. Полиция быстро задержала нарушителя благодаря видеонаблюдению.

В результате дебоша кафе понесло ущерб на значительную сумму и было закрыто на ремонт.

Фото: flickr.com/Artem Beliaikin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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